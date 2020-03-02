Datça’da kulaçlar temiz Dünya için atıldı

Datça Belediyesi’nin organizasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Yüzme Federasyonu ve gönüllülerin katkılarıyla Taşlık Plajı’nda gerçekleştirilen maratona, toplam 423 sporcu katıldı. Kuvvetli rüzgara rağmen başarıyla tamamlanan maratonda, dereceye girenler ödüllerini aldı. Öte yandan Güneydoğu’da 2003 yılında üzerine bastığı mayının patlaması sonucu sol bacağını diz altından itibaren kaybeden uzman çavuş 48 yaşındaki Ekrem Taşkın, 1000 metre kısa parkurda yarışı başarıyla tamamladı. Taşkın, yarışı İdlib’de şehit olan kahraman Mehmetçiklere adadığını söyledi.