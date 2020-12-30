Datça’da turfanda patates ekimi başladı

Datça’da 8 yıldır patates üreticiliği yapan Mehmet Eren (43), nisan ayının ilk günlerinde Türkiye’nin ilk turfanda patates hasadını yapmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de bu yıl patates üretiminin çok verimli geçtiğini ifade eden Eren, “Depolarda patatesler, tüketicilerin arzını bekliyor. Ürün çok, kış boyunca gönül rahatlığı ile patates tüketmek mümkün olacak. Nisan ayında ise Datça’nın turfanda patatesi piyasaya çıkacak” diye konuştu. Datça İlçe Tarm ve Orman Müdürlüğü de, yaklaşık 10 bin ton ürün elde edilmesi beklendiğini bildirildi. l DHA