BİST1.4601.42EURO9.05-0.01USD7.38-0.15ALTIN446.93-0.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Datça’da turfanda patates ekimi başladı
    ABONE OL
    30.12.2020 - 00:03 |

    Datça’da turfanda patates ekimi başladı

    Turfanda patates ekiminin başladığı Datça’da bu yıl geçen yıla oranla iki kat artışla 2 bin dekarlık alanda patates üretimini yapılarak yaklaşık 10 bin ton ürün elde edilmesinin beklendiği bildirildi.

    Datça’da turfanda patates ekimi başladı

    Datça’da 8 yıldır patates üreticiliği yapan Mehmet Eren (43), nisan ayının ilk günlerinde Türkiye’nin ilk turfanda patates hasadını yapmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de bu yıl patates üretiminin çok verimli geçtiğini ifade eden Eren, “Depolarda patatesler, tüketicilerin arzını bekliyor. Ürün çok, kış boyunca gönül rahatlığı ile patates tüketmek mümkün olacak. Nisan ayında ise Datça’nın turfanda patatesi piyasaya çıkacak” diye konuştu. Datça İlçe Tarm ve Orman Müdürlüğü de, yaklaşık 10 bin ton ürün elde edilmesi beklendiğini bildirildi. l DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca umutlandıran tabloyu paylaştı: Kısıtlamalar sonuç veriyor

    Son dakika: Bakan Koca umutlandıran tabloyu paylaştı: Kısıtlamalar sonuç veriyor

    Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

    Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

    Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

    Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

    Bursa'da korku dolu anlar! Ekipler oraya koştu

    Bursa'da korku dolu anlar! Ekipler oraya koştu

    Sıradaki Haber