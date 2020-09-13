13.09.2020 - 07:00 |
Datça’ya gezici EBA
Datça’da internet erişimi olmayan öğrenciler için ‘gezici EBA’ destek aracı uygulaması başlatıldı.
Datça’da internet erişimi olmayan öğrenciler için ‘gezici EBA’ destek aracı uygulaması başlatıldı. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamadan, evlerinde internete ulaşamayan 194 öğrenci yararlanabilecek. İlçe merkezinde 3 mahalle ve 9 kırsal mahalle genelinde toplam 5 ayrı merkezde, haftanın 3 günü hizmet verecek olan gezici EBA destek aracında, bilişim ve teknoloji öğretmenleri tarafından öğrencilere rehberlik hizmeti verilecek.