Datça’ya gezici EBA

Datça’da internet erişimi olmayan öğrenciler için ‘gezici EBA’ destek aracı uygulaması başlatıldı. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamadan, evlerinde internete ulaşamayan 194 öğrenci yararlanabilecek. İlçe merkezinde 3 mahalle ve 9 kırsal mahalle genelinde toplam 5 ayrı merkezde, haftanın 3 günü hizmet verecek olan gezici EBA destek aracında, bilişim ve teknoloji öğretmenleri tarafından öğrencilere rehberlik hizmeti verilecek.