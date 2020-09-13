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    HaberlerEge Haberleri Datça’ya gezici EBA
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    13.09.2020 - 07:00 |

    Datça’ya gezici EBA

    Datça’da internet erişimi olmayan öğrenciler için ‘gezici EBA’ destek aracı uygulaması başlatıldı.

    Datça’ya gezici EBA

    Datça’da internet erişimi olmayan öğrenciler için ‘gezici EBA’ destek aracı uygulaması başlatıldı. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamadan, evlerinde internete ulaşamayan 194 öğrenci yararlanabilecek. İlçe merkezinde 3 mahalle ve 9 kırsal mahalle genelinde toplam 5 ayrı merkezde, haftanın 3 günü hizmet verecek olan gezici EBA destek aracında, bilişim ve teknoloji öğretmenleri tarafından öğrencilere rehberlik hizmeti verilecek.

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