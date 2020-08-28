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    28.08.2020 - 00:02 |

    Datça’ya korona timi

    Muğla'nın Datça ilçesindeki 15 mahallede koronavirüs önlemleri denetim ekipleri kuruldu.

    Datça’ya korona timi

    Mahalle denetim ekiplerinde, muhtar, polis ya da jandarma, zabıta, Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri ve okul idarecileri ile imamlar görev yapacak. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, mahalle muhtarları toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüsle mücadelede herkese görev düştüğünü söyledi. Mahalle Denetim Ekipleri’nin, muhtarların başkanlığında görev yapmasını planladıklarını belirten Çoban, “Mahalle muhtarlarına da ceza yazma yetkisinin verilmesini bekliyoruz. Merkezden bir ekibin şikayet üzerine bir mahalleye giderek ceza yazması pek pratik olmuyor. Koronavirüsle mücadelede toplum olarak herkese görev düşüyor. Artık bu işin ciddiyetini herkesin görmesi gerekiyor” dedi. Çoban, “Yerelde yeni tedbirler alabiliriz. Düğün ve nişan gibi kabalalıkların bir araya geldiği toplantılarda, kişileri kontrol altında tutamıyoruz. Bu dönemde, düğünü nikah olarak ve dar kapsamlı yapmak daha makul görülüyor. Biz, 14 il kapsamında olmasak bile, düğünlerin 2 saat içerisinde bitirilmesinden yanayız” diye konuştu. l Mehmet Çil dha

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