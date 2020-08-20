‘Dava açacağız’

egedesonsoz.com’un haberine göre, Şemikler Mahallesi’nde bulunan, sosyal tesis ve açık spor tesisi olarak tescillenen 8243 metrekarelik alanın imar planlarının özel eğitim alanı olarak değiştirilmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda oy çokluğuyla kabul edilmişti.



Karara meclis salonunda tepkisini gösteren AK Parti ve MHP grubu plan değişikliğinde aykırılıklar yapılması gerekçesi ile hukuki süreç başlatmak için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grubu Başkanvekili Özgür Hızal, “Bu alan, sosyal tesis ve spor imarlı bir alan. 5 yıldır bu alan özel eğitim alanına dönüştürülmek isteniyor” dedi.