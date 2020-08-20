BİST1.1252.95EURO8.63-0.05USD7.28-0.01ALTIN452.23-4.67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Dava açacağız’
    ABONE OL
    20.08.2020 - 02:56 |

    ‘Dava açacağız’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıldır yapılmayan Karşıyaka’daki alanın açık spor tesisinden özel eğitim alanına dönüştürülmesine AK Parti İl Başkanlığı tepki gösterdi. Alanda açıklama yapan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “AK Parti ve MHP grupları olarak buradaki plan değişikliğine dava açacağız” dedi.

    ‘Dava açacağız’

    egedesonsoz.com’un haberine göre, Şemikler Mahallesi’nde bulunan, sosyal tesis ve açık spor tesisi olarak tescillenen 8243 metrekarelik alanın imar planlarının özel eğitim alanı olarak değiştirilmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

    Karara meclis salonunda tepkisini gösteren AK Parti ve MHP grubu plan değişikliğinde aykırılıklar yapılması gerekçesi ile hukuki süreç başlatmak için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grubu Başkanvekili Özgür Hızal, “Bu alan, sosyal tesis ve spor imarlı bir alan. 5 yıldır bu alan özel eğitim alanına dönüştürülmek isteniyor” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

    Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası

    AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası

    Sıradaki Haber