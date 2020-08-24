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    HaberlerEge Haberleri Davetsiz konuklar gündüz de geliyor
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    24.08.2020 - 00:02 |

    Davetsiz konuklar gündüz de geliyor

    Davetsiz konuklar gündüz de geliyor

    MARMARİS’TE, yaban domuzları gündüzleri de yerleşim yerlerine iniyor. Yerleşim yerlerine yakın Siteler, Beldibi ve Turban mevkiindeki ormanlık alanlardan inerek ilçe merkezine inen yaban domuzları, yavrularıyla sürüler halinde dolaşıyor. İnsan ve araçlardan korkmadan, rahatça ana cadde ve sokak aralarında dolaşan domuz sürülerinin çöp konteynerlerini bile devirdiğini belirten Marmarisliler, domuz sürüsünü cep telefonlarıyla görüntüledi. Bilecik Osmaneli’nden tatile geldiğini belirten iş insanı Okay Şahin, yaban domuzlarını eliyle besleyip görüntüledi. l ALİ GÜNDOĞAN DHA

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