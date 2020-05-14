Dayanışma büyüyor

Konak Belediyesi’nin salgın nedeniyle dara düşen vatandaşlara ve esnafa destek olmak için başlattığı veresiye defterlerini kapatalım kampanyası, yaklaşık 15 günde yüzlerce insanın yüzünü güldürdü. Yaklaşık iki hafta önce Belediye Başkanı Abdül Batur’un çağrısıyla harekete geçen hayırseverler, geçim sıkıntısının en ağır hissedildiği Gültepe, Mehtap, Zeytinlik ve Çınartepe gibi semtlerde, özellikle sokak aralarında bulunan mahalle bakkallarına giderek, vatandaşların borçlarını tek tek ödemeye başladı.



Esnaf nefes aldı



Kampanyanın ilk 15 gününde 430 vatandaşın, 55 bakkaldaki 175 bin liralık borçları silindi. Kampanyaya katılan hayırseverlere, hem vatandaşın hem de esnafın rahat bir nefes almasına destek oldukları için teşekkür eden Başkan Abdül Batur, “Koronavirüs sebebiyle zor durumda kalan vatandaşlarımıza ve bakkal esnafımıza önemli bir destekte bulunduk. Bizleri destekleyerek hemşehrilerimize el uzatan tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kampanyanın devam ettiğini vurgulayan Batur, hayırseverlerin desteklerinin süreceğine inandığını da sözlerine ekledi.