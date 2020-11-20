Dayanışma büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeleri ve onlara destek olmak isteyenleri buluşturan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası kapsamında taahhüt edilen kira desteği tutarı 38 milyon 89 bine ulaştı. 4 bin 243 destekçi tarafından deprem mağduru ailelere toplamda 13 milyon 870 bin lira ödeme yapıldı. Kampanya kapsamında depremzedelere kapılarını açmak için bildirilen daire sayısı da 219’a ulaştı. Büyükşehir’in Uzundere’de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunduğu konutlara yerleşen aile sayısı 20; 380 odası depremzedelere açılan 5 yıldızlı otel binasına yerleşen aile sayısı da 21 oldu.

Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformu üzerinden yardımseverler tarafından satın alınan destek paketlerinin dağıtımı da sürüyor. Bugüne dek 138 bin 241 hijyen paketi, 184 bin 668 sıcak yemek paketi, 118 bin 766 gıda paketi, 9 bin 368 uyku tulumu, 293 yatak ve baza paketi, 73 buzdolabı, 50 çamaşır makinesi, 100 set üstü ocak, 55 elektrik süpürgesi bağışı alındı. Dayanışma kampanyasına verilen destek miktarı ise 21 milyonu geçti.

Dört önemli adım

Öte yandan Büyükşehir, depremin ardından alınacak önlemleri belirlemek ve yol haritası oluşturmak için Türkiye’de deprem ve afet konusunda uzman bilim insanlarının içinde yer aldığı Afet Bilim Kurulu oluşturdu. İlk toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, önceliklerinin faylarla ilgili bilimsel veriyi hızla toplamak, yapı stoku envanteri çıkarmak, finansman modeli oluşturup yeni yasal düzenlemeler için harekete geçmek olduğunu söyledi. “Toplayacağımız veriler ışığında yeni bir yasal düzenleme taslağı oluşturup bunun kamuoyundaki farkındalığını büyüterek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşımak istiyoruz” diyen Soyer, şöyle devam etti:

“Bunun dört başlığı var. Bir merkezi yönetim, iki Büyükşehir ve ilçe belediyesi, üç vatandaş ve son olarak uluslararası finans kuruluşlarının katılımı. Bu modeli yasal mevzuatlara uyumlu hale getirip, yaratıcı yöntemlerle besleyerek İzmir’in ihtiyaçlarına cevap verebiliriz. Bu modelin Türkiye’ye örnek olacağını düşünüyorum.

Ortak akıl

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Alim Murathan da, “Bilim kurulumuzda jeoloji, jeofizik, inşaat mühendisleri, mimar ve şehir plancılarından oluşan 10 bilim insanımız var. Ayrıca meslek örgütleri ve İzmir Barosu ile de birlikte hareket ediyoruz. İzmir kentinin depremle ilgili artık bir ortak aklı var” dedi.