BİST1.136-1.49EURO8.22-0.18USD6.970.07ALTIN442.491.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dayanışma devam ediyor
    ABONE OL
    30.07.2020 - 00:01 |

    Dayanışma devam ediyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayından bu yana toplanamayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclisi’nin Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur başkanlığında düzenlenen temmuz ayı olağan toplantısı, İzmir’de yapıldı.

    Dayanışma devam ediyor

    Konak’taki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, Encümen ve komisyonlara üye seçimleri yapıldı. Birliğin kesin hesap cetveli, ekli cetvelleri ve faaliyet raporu da görüşülerek karara bağlandı.

    Kuşadası Belediyesi’ni temsilen toplantıya katılan Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Kuşadası Belediyesi’nin de üyesi olduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliği, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de belediyelerimiz arasında dayanışma ve işbirliği anlayışını geliştirerek ortak projeler üretmeye devam edecektir” dedi.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyorAçılışının altıncı gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sivas'ta 304 kişi corona virüs tedavisi görüyor

    Sivas'ta 304 kişi corona virüs tedavisi görüyor

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Tokat'ta bir köye corona virüs karantinası

    Tokat'ta bir köye corona virüs karantinası

    Sıradaki Haber