Dayanışma devam ediyor

Konak’taki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, Encümen ve komisyonlara üye seçimleri yapıldı. Birliğin kesin hesap cetveli, ekli cetvelleri ve faaliyet raporu da görüşülerek karara bağlandı.

Kuşadası Belediyesi’ni temsilen toplantıya katılan Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Kuşadası Belediyesi’nin de üyesi olduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliği, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de belediyelerimiz arasında dayanışma ve işbirliği anlayışını geliştirerek ortak projeler üretmeye devam edecektir” dedi.