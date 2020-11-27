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    27.11.2020 - 07:00 |

    Dayanışma gününde meydanlara çıktılar

    25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Foça’da iki ayrı basın açıklaması yapıldı.

    Dayanışma gününde meydanlara çıktılar

    25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Foça’da iki ayrı basın açıklaması yapıldı. Foça Barış Kadınları Platformu ve CHP İlçe Kadın Kolları’nca yapılan açıklamalarda 60 yıl önce Dominikli Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü, ‘Kelebekler’ adıyla efsaneleştiği ve 1999 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” ilan edildiği hatırlatıldı.

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