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    03.11.2020 - 00:02 |

    Dayanışma kampanyası

    Dayanışma kampanyası

    Karabağlar Belediyesi, depremden en fazla etkilenen ve can kayıplarının yaşandığı Bayraklı’ya desteğini aralıksız sürdürüyor. Bayraklı Belediyesi’nden gelen battaniye, su tankeri, jeneratör, ikram aracı, çorba ve pide taleplerini karşılayan Karabağlar Belediyesi, binek araç ve iş makinelerini de bölgeye yönlendirdi. Ayrıca depremzedelerin soğuktan korunması için Adalet Mahallesi’nde çadır kurdu. Deprem bölgesine giden Başkan Muhittin Selvitopu, Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) kriz çadırını da ziyaret etti. Belediye ayrıca, depremzedeler için ‘Yaralarımızı birlikte saracağız’ sloganıyla dayanışma başlattı. Bu kapsamda vatandaşlara iletilmek üzere hazırlanacak malzemelerin, Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Bozyaka Mahallesi 3140 Sokak No 23/A adresine ulaştırılması istendi.

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