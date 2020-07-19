Dayanışma mesajı

Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından kaba inşaatı tamamlanan caminin, dünyanın en büyük kubbe ve kubbe çapına sahip ibadethanelerinden biri olacağını dile getiren Yıldırım, şu vurguyu yaptı:



“Bundan sonra iş, İzmir dayanışmasına bakıyor. Valimiz, bu dayanışmayı koordine edip mabedi ülkemize kazandıracak adımları bir an önce atacaktır.”