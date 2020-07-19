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    HaberlerEge Haberleri Dayanışma mesajı
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    19.07.2020 - 00:01 |

    Dayanışma mesajı

    AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım; Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Vali Yavuz Selim Köşger’le Konak Mersinli’de inşaatı devam eden Nevvar Salih İşgören İzmir Ulu Camisi’nde inceleme yaptı.

    Dayanışma mesajı

    Nevvar Salih İşgören Vakfı tarafından kaba inşaatı tamamlanan caminin, dünyanın en büyük kubbe ve kubbe çapına sahip ibadethanelerinden biri olacağını dile getiren Yıldırım, şu vurguyu yaptı:

    “Bundan sonra iş, İzmir dayanışmasına bakıyor. Valimiz, bu dayanışmayı koordine edip mabedi ülkemize kazandıracak adımları bir an önce atacaktır.”

    Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 54'e çıktıVan'da, batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
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