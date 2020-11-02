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    02.11.2020 - 07:00 |

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    Akhisar Belediyesi acil müdahale ekipleri, İzmir’deki depremzedelerin ve arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

    Dayanışma örneği

    Akhisar Belediyesi acil müdahale ekipleri, İzmir’deki depremzedelerin ve arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, depremin hemen ardından kriz masasını oluşturarak 13 kişi 3 yardım aracıyla acil müdahale ekiplerini deprem bölgesine gönderdi. Başkan Dutlulu, “Bornova ve Bayraklı’da kurduğumuz stantlarda sıcak çorba, erzak, çay, battaniye, ısıtıcı, telefonlarını şarj edebilmeleri için jeneratör desteği ve ücretsiz internet gibi yardımlarda bulunduk” dedi. Yoğun trafik ve çeşitli sebeplerden İzmir’den Akhisar’a gelemeyen vatandaşlar için belediye araçlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Dutlulu, “Ulaşma sorunu yaşayan vatandaşlarımız belediyemizin 444 11 45 ya da 0539 413 59 91 numaralı telefonlarından bize ulaşabilir” diye konuştu.

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