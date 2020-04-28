‘Dayanışma ruhu sürecek’

Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı temel mutfak ihtiyaçlarından oluşan erzak paketlerini dağıtmayı ramazan ayında da sürdürüyor. Çalışmaların ay boyunca devam edeceğini ifade eden Başkan Erhan Kılıç, “Buca’nın dayanışma ruhu katlanarak devam edecek” dedi. Çalışma kapsamında ekipler, belediye bünyesinde özenle hazırlanan temel mutfak ihtiyaçlarının yer aldığı erzak paketlerini, ihtiyaç sahibi ailelere teker teker ulaştırdı.

Ramazanın, dayanışma ve birlik olma zamanı olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, “Böylesine zor günlerde karşıladığımız ramazan ayında, sofrada bizim de tuzumuz bulunsun diye ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize erzak desteği sağlamaya devam ediyoruz. Müdürlüğümüz Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza ulaşmayı sürdürecek. Bugünlerde birlik olmanın değerini daha da iyi anlıyoruz” diye konuştu.