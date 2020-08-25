Dayanışma tam gaz

Salgınla birlikte işinden olan ya da gelir kaybına uğrayan vatandaşların yardımına Bornova ile Bayraklı belediyeleri koştu. Bornova Belediyesi, hazırladıkları bin 800 paket gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere muhtarlıklara teslim etti. Hasta ve yaşlı vatandaşların paketleri de evlerine götürüldü. Gıda paketlerinin yanı sıra 160 aileye mama ve çocuk bezi, 125 ihtiyaç sahibine de yaşlı bezi yardımı yapıldı.

74 aileye yardım eli

Yardımların 20 bin koliyi geçtiğini kaydeden Başkan Mustafa İduğ, “Hiçbir ihtiyaç sahibinin yalnız kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Pandemi boyunca dar gelirli ailelere yapılan yardımları artıran Bayraklı Belediyesi de, erzak, eşya, kıyafet ve çocuklara da kırtasiye malzemeleri desteğinde bulunuyor. Dağıtılan ürünlerin miktarını ve çeşitliliğini artıran ekipler, bu kapsamda 74 aileye 150 kilo et dağıttı. Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini kaydeden Başkan Serdar Sandal, yardımların ihtiyaç sahiplerine aralıksız ulaştırılmaya devam edeceğini belirtti, “Bir yandan virüsle mücadele edeceğiz, diğer yandan tüm yurttaşlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.