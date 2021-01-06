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    06.01.2021 - 00:06 |

    Dayanışma yılı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılını koronavirüs salgını ve deprem felaketinin gölgesinde geçiren kentteki yaraları sarmak için tarihe geçecek bir dayanışmanın öncülüğünü yaptı.

    Dayanışma yılı

    Meslek Fabrikası’nda üretilen maskelerden 6 milyonu yurttaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı. Pandemi sürecinde 220 bin, deprem sonrası ise 30 bin, toplamda 250 bin gıda paketi dağıtıldı. Askıda fatura uygulaması ile 14 bin 994 kişinin tutarı 1 milyon 323 bin 527 lirayı bulan su faturası ödendi. Bir Kira Bir Yuva kampanyası kapsamında da 42 milyon 649 bin lira destek sağlandı. Depremde evleri orta hasarlı olan 1540 ailenin 5’er bin liralık kira destek ödemesi tamamladı. Konutlarda kalan depremzedelere 200 liralık alışveriş kartı ile gıda ve hijyen paketi dağıtan Büyükşehir, uzaktan eğitim gören çocuklara ise tablet desteği sağladı.

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