08.02.2020 - 00:13 |
‘Dayanışmanın en güzel örneği’
Elazığ ve Malatya’yı vuran deprem felaketinin ardından yardım kampanyası başlatan Bayraklı Belediyesi, toplanan malzemeleri bölgeye gönderilmek üzere İzmir Valiliği’ne teslim etti.
Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Dayanışmanın güzel bir örneğini gösterdik. Depremde zorda kalanlara tekrar geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.