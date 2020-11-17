‘Dayanışmanın en güzel örneği’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedelerin ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şekilde karşılamak için Bayraklı’da Özel Tınaztepe Galen Hastanesi’nin otoparkında oluşturulan çadır alanını ziyaret etti. Depremzedelerin çamaşırhane, duş, tuvalet, yemek, sosyal market, giyim gibi ihtiyaçlarına daha rahat ulaşmasını sağlayacak şekilde düzenlenen alanda incelemelerde bulunan Soyer, vatandaşın sorunlarını da dinledi. Başkan Soyer, “90 çadırın bulunduğu bu alanda 200 ailemiz yaşıyor. Depremin hemen ardından 259 çadır kurmuştuk. Şimdi bu organizasyonu mükemmel hale getiren arkadaşlarımla iftihar ediyorum. Afet sonrası hizmette gerçekten ders olarak gösterilecek bir uygulama örneği. Ama amacımız bu alanları geçici olarak kullanmak ve bir an önce yurttaşlarımızı çadırdan kurtarıp kalıcı konutlara çıkarmak” dedi. Türkiye’nin birçok bölgesinden yardım için gelen ekiplerin Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine çok şaşırdığını ve bunu kendisine ifade ettiğini belirten çadır alanında kalan depremzede Fehime Gümüş de, “Alanımızda park bile var. İzmirliler gerçekten birbirine yetiyor. İyi ki varsınız” diye konuştu.

PAKETLER DAĞITILIYOR

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Halkın Bakkalı üzerinden yapılan bağışlar depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hijyen ve gıda paketlerini deprem mağdurlarına teslim ediyor. İhtiyaçlar üzerine buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, süpürge ve yatak eklendi.

Çin’den İzmir’e destek

Çin’in Ankara Büyükelçiliği tarafından İzmirli depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderilen 20 bin dolar değerindeki beyaz eşya, Büyükşehir yetkililerine teslim edildi. 51 çamaşır, 51 bulaşık makinesinden oluşan yardım malzemeleri depremde eşyalarını kaybeden ailelere dağıtılacak. Başkan Tunç Soyer, dostluk ve işbirliğinin artacağını söyledi.