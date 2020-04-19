Dayanışmanın en güzel örnekleri

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, ismini gizli tutan bir hayırsever, mahallelinin bakkala olan veresiye borcunu ödedi. Bakkal, iş yerinin camına yapıştırdığı yazı ile 50 müşterisinin 33 bin liralık borcunun sıfırlandığını duyurdu. 22 yıldır babası ile bakkal işleten Hüseyin Bürücü, ilk kez böyle bir şey yaşadıklarını belirtip, “Genç biriydi. Veresiye defterimiz olup, olmadığını sordu. Tek tek bana defterdeki kişilerin borçlarını toplattı. Çıkarken de ‘Veresiye alışveriş yapanların borçları ödenmiştir’ yazısı asmamı rica edip gitti” dedi.



Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Kırtaş ise, Milli Dayanışma Kampanyası’na, emekli maaşının bin lirasını bağışlayıp destek verdi. Sokağa çıkamayan Kırtaş, kampanyaya destek verme isteğini telefonla köy muhtarına iletti. Muhtarın bilgi verdiği jandarma ekipleri, Kırtaş’ı bankaya götürdü.



Pasta sürprizi



Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan Tuğra Toprak Hoşgör de (10), kumbarasındaki 265 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı. Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan bekçilerle iletişime geçen Tuğra; Çetin Işık, Yunus Eraslan ve Hakan Yılmaz’a, doğum gününde bağış yapmak istediğini söyledi. Parayı teslim alıp, kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontu eve getiren bekçiler, küçük çocuğa pastayla doğum günü sürprizi yaptı.