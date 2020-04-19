BİST98.1802,01EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dayanışmanın en güzel örnekleri
    ABONE OL
    19.04.2020 - 00:15 |

    Dayanışmanın en güzel örnekleri

    Nazilli’de hayırsever, 50 kişinin bakkal borcunu ödedi, Salihli’de 10 yaşındaki Tuğra, kumbarasındakileri; Menteşe’de ise 70 yaşındaki Ahmet Dede, emekli maaşından bin lirayı salgınla mücadele için bağışladı

    Dayanışmanın en güzel örnekleri

    AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, ismini gizli tutan bir hayırsever, mahallelinin bakkala olan veresiye borcunu ödedi. Bakkal, iş yerinin camına yapıştırdığı yazı ile 50 müşterisinin 33 bin liralık borcunun sıfırlandığını duyurdu. 22 yıldır babası ile bakkal işleten Hüseyin Bürücü, ilk kez böyle bir şey yaşadıklarını belirtip, “Genç biriydi. Veresiye defterimiz olup, olmadığını sordu. Tek tek bana defterdeki kişilerin borçlarını toplattı. Çıkarken de ‘Veresiye alışveriş yapanların borçları ödenmiştir’ yazısı asmamı rica edip gitti” dedi.

    Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Kırtaş ise, Milli Dayanışma Kampanyası’na, emekli maaşının bin lirasını bağışlayıp destek verdi. Sokağa çıkamayan Kırtaş, kampanyaya destek verme isteğini telefonla köy muhtarına iletti. Muhtarın bilgi verdiği jandarma ekipleri, Kırtaş’ı bankaya götürdü.

    Pasta sürprizi

    Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan Tuğra Toprak Hoşgör de (10), kumbarasındaki 265 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı. Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan bekçilerle iletişime geçen Tuğra; Çetin Işık, Yunus Eraslan ve Hakan Yılmaz’a, doğum gününde bağış yapmak istediğini söyledi. Parayı teslim alıp, kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontu eve getiren bekçiler, küçük çocuğa pastayla doğum günü sürprizi yaptı.

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
    daha fazla video için
    Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca paylaştı: İlk etabı 20 Nisan'da açılacak

    Bakan Koca paylaştı: İlk etabı 20 Nisan'da açılacak

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

    Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

    Sıradaki Haber