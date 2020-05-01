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    HaberlerEge Haberleri ‘Dayanışmayı çoğaltıyoruz’
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    01.05.2020 - 00:03 |

    ‘Dayanışmayı çoğaltıyoruz’

    ‘Dayanışmayı çoğaltıyoruz’

    Gaziemir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik darboğaza düşen 520 aile ile belediyenin yardımlarından düzenli olarak yararlanan 680 aileye kuru gıda yardımı yaptı. Nisan ayında 1200 aileye destek olan belediye, yurttaşların ramazan ayını huzurlu geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Halil Arda, “Hizmet çeşitliliğimizi artırdık. İşini, gelirini kaybeden ve bu yüzden ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerimize gıda yardımında bulunuyoruz. Bu salgın bitene kadar ailelerimizin gıda ihtiyaçlarını evlerine kadar götürerek onlara destek olmaya devam edeceğiz. Dayanışmayı çoğaltacağız” dedi.

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