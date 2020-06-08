‘Dayanışmayla zor günleri aşacağız’

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ziyaret etti.

TBB Başkanı Fatma Şahin ile bir araya gelen Sengel, talep ettikleri damperli kamyonu teslim aldı. Ekonomik anlamda zor zamanlardan geçtiklerini ancak projelere devam ettiklerini belirten Sengel, “Eksikliklerimizi gidermeye çabalıyoruz. Her işin ucundan tutan kısıtlı sayıdaki personele, dayanışma çağrılarımıza kulak veren kamu kurum ve kuruluşlarına da teşekkür ediyorum. Birlikte yürüyüp Efes Selçuk için birlikte başaracağız” diye konuştu.

Sengel, bakanlıktaki temaslarında da Selçuk için güzel işlerin yolda olduğunu öğrendiklerini belirtti.