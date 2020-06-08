BİST110.0220.44EURO7.630.01USD6.75-0.10ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Dayanışmayla zor günleri aşacağız’
    ABONE OL
    08.06.2020 - 00:04 |

    ‘Dayanışmayla zor günleri aşacağız’

    ‘Dayanışmayla zor günleri aşacağız’

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ziyaret etti.

    TBB Başkanı Fatma Şahin ile bir araya gelen Sengel, talep ettikleri damperli kamyonu teslim aldı. Ekonomik anlamda zor zamanlardan geçtiklerini ancak projelere devam ettiklerini belirten Sengel, “Eksikliklerimizi gidermeye çabalıyoruz. Her işin ucundan tutan kısıtlı sayıdaki personele, dayanışma çağrılarımıza kulak veren kamu kurum ve kuruluşlarına da teşekkür ediyorum. Birlikte yürüyüp Efes Selçuk için birlikte başaracağız” diye konuştu.

    Sengel, bakanlıktaki temaslarında da Selçuk için güzel işlerin yolda olduğunu öğrendiklerini belirtti.

    Elazığ'da 2 polisin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli yakalandıElazığ'da 2 polisin yaralanmasına neden olan aralarında 2'sinin çeşitli suçlardan kaydı olan 3 şüpheli yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye Brezilya'ya nefes oldu! 650 tanesi ulaştı

    Türkiye Brezilya'ya nefes oldu! 650 tanesi ulaştı

    Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

    Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    2 polis maske uyarısı yaptığı kişilerce darbedildi

    2 polis maske uyarısı yaptığı kişilerce darbedildi

    Sıradaki Haber