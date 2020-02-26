Dean Koontz, 39 yıl önce koronavirüsü tahmin etmiş

Şimdi size bir başka tesadüften söz etmek istiyorum.

Konumuz: Amerikalı korku yazarı Dean Koontz, 1945 doğumlu yazar, ülkemizde de bilinen ve uzun süreler çok satanlar listelerinden inmeyen bir isim.

1981 yılında yayımlanan The Eyes of Darkness (Karanlığın Gözleri) kitabı ile 2020’nin felaketlerinden Koronavirüsü’nü önceden tahmin etmiş.

En azından komplo teorisyenlerinin iddiaları bu yönde.

Sebebi de eserin konusunda saklı olan biyolojik silah.

Kitapta gerçekleşen olayların oldukça benzerleri, şu an Çin’de yaşanmaya devam ediyor.

Romanda, bir savaşın içinde olan Çin yönetiminin gizli bir laboratuvarı söz konusu. Çin ordusuna ait bu mekanda özel bir çalışma yürütülüyor.

Buna göre Çinli bilim insanları, savaşta kendi avantajlarına kullanmak için yapay bir virüs geliştiriyor.

Buraya kadar her şey bir kurgu yazarının, özellikle korku/gerilim türlerinde kalem oynatan bir yazarın gayet klişe bir senaryosu olarak görülebilir.

Ancak kitapta bahsi geçen bu laboratuvar, Korona’nın ilk duyulduğu Wuhan kentinde yer alıyor.

Virüsün adı ise Wuhan-400 olarak tanımlanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 33 eyalet ve 300’den fazla şehir var.

Dünyayı krize sürükleyen bir virüsün doğacağı yeri tahmin etmek ilk bakışta biraz zor olabilir.

Birçok insan, bu noktadan yola çıkarak yazarı “kahin” ilan etmeye başladı bile. (Kaynak: Devrim Beyaz)