Dedektif zabıta gururlandırdı...

Pazaryerinde bulunan cüzdanı sahibi Şennur Durmaz’a ulaştırabilmek için adeta dedektif gibi çalışan memurları kutlayan Koştu, “Geçmişten günümüze yardımlaşmayı seven, kendisinin olmayanı bulduğunda sahibine ulaştırmak için uğraş veren, birisi bilmediği adresi sorduğunda adrese kadar götüren değerlere sahip bir milletiz” dedi.