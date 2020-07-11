11.07.2020 - 00:03 |
Dedektif zabıta gururlandırdı...
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kapalı Pazaryeri’nde içi nakit para ve ziynet eşyası dolu olan cüzdanı bularak sahibine teslim eden zabıta memurları Eşref Özsaraç ve Burak Altay’ı teşekkür belgesi ve ikramiyeyle ödüllendirdi.
Pazaryerinde bulunan cüzdanı sahibi Şennur Durmaz’a ulaştırabilmek için adeta dedektif gibi çalışan memurları kutlayan Koştu, “Geçmişten günümüze yardımlaşmayı seven, kendisinin olmayanı bulduğunda sahibine ulaştırmak için uğraş veren, birisi bilmediği adresi sorduğunda adrese kadar götüren değerlere sahip bir milletiz” dedi.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.