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    HaberlerEge Haberleri Dedektif zabıta gururlandırdı...
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    11.07.2020 - 00:03 |

    Dedektif zabıta gururlandırdı...

    Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kapalı Pazaryeri’nde içi nakit para ve ziynet eşyası dolu olan cüzdanı bularak sahibine teslim eden zabıta memurları Eşref Özsaraç ve Burak Altay’ı teşekkür belgesi ve ikramiyeyle ödüllendirdi.

    Dedektif zabıta gururlandırdı...

    Pazaryerinde bulunan cüzdanı sahibi Şennur Durmaz’a ulaştırabilmek için adeta dedektif gibi çalışan memurları kutlayan Koştu, “Geçmişten günümüze yardımlaşmayı seven, kendisinin olmayanı bulduğunda sahibine ulaştırmak için uğraş veren, birisi bilmediği adresi sorduğunda adrese kadar götüren değerlere sahip bir milletiz” dedi.

     

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