Defineciler, asırlık mezarları talan etti

Tarihi mezarların tahrip edilmesi, bölge halkının tepkisini çekti. Bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Şirindere Mahallesi’nin muhtarı Muharrem Efe, “Büyük mezarlar olduğu söyleniyor. Suyun altında kalan tarihi köprü de var. Kazılardan haberimiz olmuyor” dedi. l DHA