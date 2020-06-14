14.06.2020 - 00:03 |
Defineciler, asırlık mezarları talan etti
AYDIN’IN İncirliova ilçesinde, baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan tarihi mezarlar, kaçak kazı yapanların hedefi oldu.
Tarihi mezarların tahrip edilmesi, bölge halkının tepkisini çekti. Bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Şirindere Mahallesi’nin muhtarı Muharrem Efe, “Büyük mezarlar olduğu söyleniyor. Suyun altında kalan tarihi köprü de var. Kazılardan haberimiz olmuyor” dedi. l DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz