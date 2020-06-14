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    HaberlerEge Haberleri Defineciler, asırlık mezarları talan etti
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    14.06.2020 - 00:03 |

    Defineciler, asırlık mezarları talan etti

    AYDIN’IN İncirliova ilçesinde, baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan tarihi mezarlar, kaçak kazı yapanların hedefi oldu.

    Defineciler, asırlık mezarları talan etti

    Tarihi mezarların tahrip edilmesi, bölge halkının tepkisini çekti. Bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Şirindere Mahallesi’nin muhtarı Muharrem Efe, “Büyük mezarlar olduğu söyleniyor. Suyun altında kalan tarihi köprü de var. Kazılardan haberimiz olmuyor” dedi. l DHA

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