Defineciler lahit buldu!

Karacasu’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti yakınlarında bulunan bir alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Defineciler tarafından kaçak olarak kazılan zeytinlikte 2 bin 500 yıllık lahit bulundu. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahitlerin üzerinde ise Medussa kabartması dikkat çekti.

Lahitlerin bulunduğu alanda Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı Zeki İnal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ve jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Kaymakam Soley, “Bölge Afrodisias’ın metropol alanında kalıyor. Bu bölgede bu lahitlerden birçoğu daha olabilir” dedi. Başkan Zeki İnal da, “Afrodisias’ın sadece tel örgüler içinde olmadığı anlaşıldı. İlçenin her yerinde bu şekilde mezarlar çıkabilir” diye konuştu. -BURHAN CEYHAN DHA