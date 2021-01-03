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    03.01.2021 - 07:00 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    Defter tasdiklerken türkülerle eğleniyor

    TORBALI 6’ncı Noterliği’nde Selma Öncül, sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çekti.

    Defter tasdiklerken türkülerle eğleniyor

    TORBALI 6’ncı Noterliği’nde Selma Öncül, sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çekti. Daha önce ‘Müdür Beyin Yeşil Kürkü’ türküsüne elinde mühürle çektiği videoyla izlenme rekorları kıran Öncül, bu yıl sonu da ‘Oğlan Oğlan’ isimli Rumeli türküsüyle evrak mühürlerken videosunu kaydetti. Çalışırken müzik dinlemeyi sevdiğini söyleyen Öncül, yeni işe başlayanlara da işlerini severek yapmalarını ve görevlerini keyifli hale getirmelerini önerdi.

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