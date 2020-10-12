Değer katıyor, çözüm sunuyor

Site yönetiminde sürdürülebilirlik ve devamlılığın önemli olduğunu vurgulayan Akıncı, sitede bina içinden ve maliklerden seçilen yönetimin bir veya iki yıl görev yaptığını, yerlerini bir başka malike bırakarak edindikleri kısmi tecrübeleri de bir sonrakine aktaramadığını dile getirdi.

Profesyonel site yönetiminin en önemli konusunun proje bütçesinin hazırlanması olduğunu kaydeden Hakan Akıncı, “Projenin genel bütçesi toplanacak aidatların da temelini oluşturur. Çünkü bizler proje bütçesini; tecrübelerimize, bina ve sitenin bir önceki harcamalarına uygun olarak, tahmini hazırlıyoruz. Sene sonunda yapılan genel kurulda ibra edilirse kesinleşmiş oluyor. Proje bütçelerinin doğru şekilde harcanması ikinci önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü doğru planlama ve çözüm ortağı şirketlerinin seçimi hem bütçeyi rahatlatıyor hem de kaliteyi getiriyor. Yani önceden alınabilecek önlemlerle birlikte hem daha doğru bir bütçe planlanıyor hem de oluşabilecek sorunların önüne geçiliyor” diye konuştu.

İzmir’in yanı sıra Manisa, Aydın, Kuşadası ve Bodrum’da da profesyonel site yönetimi konusunda çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Akıncı, “İsteyenler, https://www.fctubinayonetimi.com adresinden bilgi alabilir” dedi.