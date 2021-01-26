‘Değer katmayı sürdüreceğiz’

Pandemiden etkilenen sektörlerin başında doğaltaş yer aldı. Pandemiye rağman 2020’de 4.3 milyar dolarlık döviz kazandırdıklarını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “Vietnam Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti organizasyonumuzla ilgili dünyada bir ilke imza attık ve 3 boyutlu firma stantlarını ithalatçılarla buluşturduk. İşlenmiş ürün üretimini teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz Amorf Doğal Taş Proje Tasarım Yarışması da çok önemli. Doğal taş hammaddesine tasarımla, yenilikçi teknolojilerle sağlanacak katma değer, ihracat hacmimizi artıracak” dedi.