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    HaberlerEge Haberleri ‘Değerlerimizi yaşatıyoruz’
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    10.03.2020 - 00:12 |

    ‘Değerlerimizi yaşatıyoruz’

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçedeki restorasyon çalışmalarını inceledi. Batur, Kemeraltı’ndaki ve İkiçeşmelik ile Halilrıfatpaşa caddeleri üzerindeki, belediyeye ait tarihi binaları gezdi.

    ‘Değerlerimizi yaşatıyoruz’

    Çalışma sürecek

    Tarihi binaların restorasyonlarının tamamlanmasının ardından hizmete açılacağını ifade etti ve “Şehrimizin dokusunu en özgün şekliyle ortaya çıkarmak ve günlük yaşamın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Halilrıfatpaşa’da İkizevler restorasyonumuz tamamlandı. Çok yakında semt merkezi işleviyle bulunduğu bölgeye hizmet verecek. Bu çalışmalarla tarihi değerlerimizi yaşatmanın yanı sıra önceliğimiz çocuklar ve kadınlar olmak üzere sosyal yaşamın gelişmesini de amaçlıyoruz” diye konuştu. Bu arada, Tepecik’te Roman Kültür Merkezi, İkiçeşmelik’te İstiklal İlkokulu ve Kemeraltı’nda Alanyalı Konağı’nın restorasyonu sürüyor.

    İkiçeşmelik çeşmeleri, Basmane’deki Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane binaları da sıradaki projeler arasında yer alıyor.

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