DEGİAD üyeleriyle projeleri görüştü

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. “Pamukkale’de Dönüşüm Projesi” ve ‘Pamukkale Köyü Güzelleştirme Faaliyetleri’ kapsamında fikir alışverişinde bulunuldu. Ortak projelere imza atacaklarını belirten Örki, “Her şey Pamukkale için” dedi.