Değişim rüzgârı

Kuşadası Belediyesi, pandemi ile geçen 2020’nin ardından yeni turizm sezonunu kente yakışır bir şekilde karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, 6 noktada eşzamanlı olarak başlatılan çarşı yenileme çalışmalarını inceleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, işlemlerin çok kısa zamanda tamamlanacağını müjdeledi.

Turistik çarşılardaki çalışmaların belirlenen programa uygun olarak devam ettiğini belirten Günel, “Kuşadası’nda ekonomin can damarı olan çarşılarımızdaki yenileme işlemi tamamlandığında yerli ve yabancı turistler hayran kalacak. Dükkanların dış cephe boyalarını da biz yapacağız. Böylece esnafın üzerinden önemli bir yükü de almış olacağız” diye konuştu. Esnaf da, yenileme çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Günel’e teşekkür etti. Altı noktada 7/24 esasına göre yürütülen ve üç ayı geride bırakan çalışmalar kapsamında, bölgedeki altyapı işlerinin yüzde 80’inden fazlası tamamlandı.

Neler yapıldı?

Sağlık Caddesi ile Bülent Çağatay Sokak’ta devam eden taş döşeme işlemi Sevgi Sokak’ta sona erdi. Büyük kısmı betonla kaplanan Kahramanlar Caddesi’nde çok yakın zamanda doğal taş döşeme işlemine başlanacak. Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda da çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte turistik çarşılara toplam 30 bin metrekarelik doğal taş döşenmiş olacak.