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    HaberlerEge Haberleri Değişim rüzgârı simge anıtla sürdü
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    22.07.2020 - 07:00 |

    Değişim rüzgârı simge anıtla sürdü

    Dikili Belediyesi tarafından ilçenin simgeleri arasında yer alan ve yıkılma tehlikesi bulunan Olof Palme Anıtı yenilendi.

    Değişim rüzgârı simge anıtla sürdü

    Dikili Belediyesi tarafından ilçenin simgeleri arasında yer alan ve yıkılma tehlikesi bulunan Olof Palme Anıtı yenilendi. Dikili’yi çağın gereklerine cevap veren bir kent yapma yolunda hızla ilerlediklerini belirten Başkan Adil Kırgöz, “75. Yıl Parkı’mız ile başlayan değişim rüzgarı Dikili’mizin her noktasına kadar yayılmaya devam ediyor. Sahil şeridimizdeki yeni ve modern atılımlarımız kendisini Atatürk Caddesi üzerinde yer alan yol, kaldırım ve bisiklet yolu ile göstermeye başladı. Olof Palme Anıtı’mızı yenilemenin yanı sıra, modern ve kent estetiğine uygun bir sosyal yaşam alanını da ilçemize kazandırdık” diye konuştu.

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