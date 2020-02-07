Dekan, öğrencilerle sınıfları boyadı

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman, öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte sınıfları boyadı. Prof. Dr. Duman, “Okullarımızı, fakültelerimizi, sınıflarımızı mekânsal ortam ve süreçlerini öyle bir tasarlamalıyız ki; öğrenmeyle öğretmeyi kolaylaştırıcı, yaratıcı ve ilham verici nitelikte olmalı; zihinsel algıyı etkileyip inovasyona dönüştürmelidir” dedi.