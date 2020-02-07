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    07.02.2020 - 07:00 | | MUĞLA DHA

    Dekan, öğrencilerle sınıfları boyadı

    MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman, öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte sınıfları boyadı.

    Dekan, öğrencilerle sınıfları boyadı

    MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman, öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte sınıfları boyadı. Prof. Dr. Duman, “Okullarımızı, fakültelerimizi, sınıflarımızı mekânsal ortam ve süreçlerini öyle bir tasarlamalıyız ki; öğrenmeyle öğretmeyi kolaylaştırıcı, yaratıcı ve ilham verici nitelikte olmalı; zihinsel algıyı etkileyip inovasyona dönüştürmelidir” dedi. 

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