‘Delik olmasa ispatlanamaz’

Medicana International İzmir Hastanesi’nde gerçekleştirilen robotik cerrahi prostat ameliyatı, kameralara yansıdı. Bu yöntemin pek çok avantajı olduğuna dikkat çeken ürolog Doç. Dr. Özgür Çakmak, “Kullanılan robotun 10 kat kadar büyütme teknolojisi var. Büyütme demek alanın daha iyi görünmesi ve daha titiz cerrahi demek. Kullandığımız robotun kolları 540 dereceye kadar oynayabiliyor” dedi.

Hastaneye başvuran Murat Sertoğlu’nun bu yöntemle ameliyat edildiğini söyleyen Doç. Dr. Çakmak, “Normalde prostat kanseri cerrahileri karın altından 7-8 santimetrelik bir kesi açılarak yapılan ve ameliyat sonrası dönemde ağrılı geçebilen bir cerrahi. Ancak kapalı yöntem robot yoluyla yapılan cerrahilerde 5 tane ufak delikten girdiğimiz için hastalarımız ameliyat sonrası çok daha az ağrı çekiyor. İşlerine, günlük hayatlarına çok daha erken dönebiliyor ve yatakta geçirdikleri süre kısalıyor” diye konuştu. Sertoğlu da, “5 tane delik olmasa, ameliyat olduğumu ispat edemem” ifadesini kullandı.