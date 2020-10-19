85,65BİST1.1931.04EURO9.300.10USD7.93-0.04ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Deliktaşlılar kum ocağını istemiyor
    ABONE OL
    19.10.2020 - 00:02 |

    Deliktaşlılar kum ocağını istemiyor

    Deliktaşlılar kum ocağını istemiyor

    Dikili’nin Deliktaş Mahallesi’ndeki zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı toplam 598 hektarlık alanda yapılacak olan kum ocağı vatandaşların tepkisine neden oldu. Köy meydanında toplanarak belediyenin kum ocağı yapacağı alana yürüyen yaklaşık 600 köylü, “Havana suyuna toprağına sahip çık”, “Deliktaş bizimdir bizim kalacak” sloganları attı. Deliktaş’ta yaşayan vatandaşlardan Hasan Hüseyin Akkuş, üreticilerin zarar edeceğini söyledi, “Burası bamya, zeytin köyü” dedi. Servet Sever de, “Hayvancılık ve arıcılık bitecek. Köylü kaygı içinde. Belediye başkanından bu işten vazgeçmesini istiyoruz. İşimiz elimizden alınınca nereye gideceğiz? Babamdan kalma 500 zeytin ağacım var. Tarımı kurtarmak için uğraşıyoruz” diye konuştu.  -DHA

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

    2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

    Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

    Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

    Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

    Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

    Yazar Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Yazar Bekir Coşkun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Sıradaki Haber