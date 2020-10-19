Deliktaşlılar kum ocağını istemiyor

Dikili’nin Deliktaş Mahallesi’ndeki zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı toplam 598 hektarlık alanda yapılacak olan kum ocağı vatandaşların tepkisine neden oldu. Köy meydanında toplanarak belediyenin kum ocağı yapacağı alana yürüyen yaklaşık 600 köylü, “Havana suyuna toprağına sahip çık”, “Deliktaş bizimdir bizim kalacak” sloganları attı. Deliktaş’ta yaşayan vatandaşlardan Hasan Hüseyin Akkuş, üreticilerin zarar edeceğini söyledi, “Burası bamya, zeytin köyü” dedi. Servet Sever de, “Hayvancılık ve arıcılık bitecek. Köylü kaygı içinde. Belediye başkanından bu işten vazgeçmesini istiyoruz. İşimiz elimizden alınınca nereye gideceğiz? Babamdan kalma 500 zeytin ağacım var. Tarımı kurtarmak için uğraşıyoruz” diye konuştu. -DHA