Deliktaş’ta nmutlu son!

Dikili Belediyesi’nin Deliktaş Mahallesi’nde açmayı planladığı ariyet ocağına mahalle sakinleri tepki gösterdi; Başkan Adil Kırgöz, mahalleliyle bir araya geldi, yol dolgu malzemesi üretilen ariyet ocağının ruhsat işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı. Ocağın açılmayacağını belirten Başkan Kırgöz, “Burası 2000’li yılların başından beri, genelde yol dolgu işlemlerinde kullanılması için malzeme alınan bir bölge. Biz göreve geldikten sonra bu alanın ruhsatsız olduğunu tespit ettik. Dedik ki bizim yasal olmayan bir işte işimiz olmaz, hemen burasını kapatın işlemlerin bitmesini bekleyelim süreç tamamlandıktan sonra da önümüze bakarız. Orada kaçak alımlar olmasın diye de demir kapı yaptırdık, kilit altına aldık. Bir anda provokasyonun içine çekildik” dedi. Ruhsatlandırma sürecinin 2017 yılında başladığını, aksine bu süreci durdurduklarını ifade eden Başkan Kırgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ağaçlandırılacak

“Çiftçi bir ailenin çocuğuyum, ilkeleri olan, rehberi Mustafa Kemal’den geçen, ilçesine aşkla bağlı olan bir belediye başkanıyım. Tarımın, doğanın, çiftçinin ve emekçinin alın terini iyi bilen, yerli ve milli tarıma dönülmesi için çiftçisinin yanında yol yürüyen biriyim.

Yıllarca doğanın korunması için mücadele etmişim. Sözü geçen kum ocağı kesinlikle açılmayacak. Aksine bugüne kadar tahrip gören alanın ağaçlandırılmasını sağlayacağız. Deliktaşlı vatandaşlarımızın yanındayız, doğanın yanındayız. İnsana, canlıya zarar verecek hiçbir oluşumun içinde olmadık, olmayacağız.”