Demir yumruk Ozan ringleri salladı

Muay-Thai Türkiye Milli Takımı’nda da yer alan genç şampiyon, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ı makamında ziyaret etti. Kazandığı şampiyonluğu Kuşadası’na hediye ettiğini belirten genç sporcu hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Turan, “Demiryumruk Ozan’ı kendi kategorisinde onlarca sporcu arasında elde ettiği başarı sayesinde Kuşadası’nın adı Türkiye’de duyuldu. Belediye olarak Ozan Ali’miz gibi gelecek vadeden sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sergilediği mücadele ile Kuşadalı gençlere de örnek olmasını diliyoruz. Demir yumruk lakaplı sporcumuza bundan sonraki spor yaşamında elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” dedi.