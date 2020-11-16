Demirci kestanesi firmaların gözdesi

Hünnap, kiraz, badem ve ceviz gibi ürünlerin yetiştirildiği Demirci’nin yüksek rakımlı yaylalarında üretimi hızla yaygınlaşan kestanede hasat devam ediyor. İlçe merkezinin yanı sıra Çanakçı, Mahmutlar, Söğütçük, Esenyurt ve Yarbasan mahallelerinde üretimi yapılan kestane, bölge halkı için önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor. ‘Damarsız kestane’ olarak adlandırılan ürün, şekerleme yapımı için Bursa ve İstanbul’daki işletmeler tarafından satın alınıyor. Bu yıl 550 ton kestane rekoltesi bekleniyor. l AA