Demirciliğin son temsilcisi

Balıkesir Sındırgı’da yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Yılmaz, amcasından öğrendiği demircilik mesleğini 63 yıldır yaşatıyor. Teknolojinin gelişmesiyle ürettiği pulluk, balta, çapa, tırpan gibi tarım aletlerine talebin azalmasına rağmen mesleğine devam eden Yılmaz, örsün üzerinde demire şekil veriyor. 1978’de dükkanının yandığını, mahalle sakinlerinin desteğiyle yeni işyeri açtığını söyleyen Yılmaz, “Siz beni kalkındırdınız, ben de size ölünceye kadar hizmet edeceğim, dışarıya muhtaç etmeyeceğim diye mahalleliye söz verdim. 85 yaşındayım, hala çalışıyorum. Günde bir çapa, bir nacak yapıyorum” dedi. En büyük sıkıntısının çırak bulamamak olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Başka demirci kalmadı. Mesleği öğrendiğim Karacalar’da bile yok. Herkes malzemesini sattı” diye konuştu. - AA