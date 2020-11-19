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    HaberlerEge Haberleri Demirezen’in testi pozitif
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    19.11.2020 - 00:01 |

    Demirezen’in testi pozitif

    Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Demirezen’in testi pozitif

    Demirezen, “Vücut kırgınlığım üzerine kıymetli doktorlarımızın eşliğinde yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık ekiplerimizin kontrolünde tedavim evde başladı. Şu an ciddi bir sıkıntım yok. Bu süreçte cefakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Rabbim, tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah’a emanet olun” ifadesini kullandı.

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