26.02.2020 - 00:00 |
Demirköprü, başkanlığa Selma Kazanç’ı getirdi
Karşıyaka Demirköprü Spor Kulübü’nün olağanüstü kongresinde klüp başkanlığına oy çokluğu ile Selma Kazanç seçildi.
Yeni başkan Kazanç, “Kulübümüzüm yönetim kurulu ve oyuncuları ile birlikte Demirköprülü hemşerilerimizin hizmetinde olacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! İdlib'den acı haberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde konuşma yaptı. İdlib'de 3 şehidimizin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz" dedi.