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    HaberlerEge Haberleri Demirköprü, başkanlığa Selma Kazanç’ı getirdi
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    26.02.2020 - 00:00 |

    Demirköprü, başkanlığa Selma Kazanç’ı getirdi

    Karşıyaka Demirköprü Spor Kulübü’nün olağanüstü kongresinde klüp başkanlığına oy çokluğu ile Selma Kazanç seçildi.

    Demirköprü, başkanlığa Selma Kazanç’ı getirdi

    Yeni başkan Kazanç, “Kulübümüzüm yönetim kurulu ve oyuncuları ile birlikte Demirköprülü hemşerilerimizin hizmetinde olacağız” dedi.

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