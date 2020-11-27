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    27.11.2020 - 07:00 |

    ‘Demokrasi mücadelesi’

    CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

    ‘Demokrasi mücadelesi’

    CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Dağlı, “Kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceğiz. Sokakları, meydanları, kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz” dedi.

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