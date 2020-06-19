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    HaberlerEge Haberleri Demokrasi Parkı bakıma alındı
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    19.06.2020 - 00:01 |

    Demokrasi Parkı bakıma alındı

    2019 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılan Demokrasi Parkı, yaz sezonu için revize ediliyor.

    Demokrasi Parkı bakıma alındı

    İlçe sakinleri ve turistin gözdesi olan liman bölgesindeki parkta, çim biçme işlemleriyle birlikte mevsimlik çiçek dikimi ve toprak üstü gübreleme çalışmaları yapılıyor. LED ışıklandırma sistemine sahip parkın bitkilendirme çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor. Otomatik ve damlama sulama sistemiyle donatılmış, 7 bin metrekaresi yeşil alan olan 10 bin metrekarelik parkta, içinde engelli salıncağı bulunan iki adet çocuk oyun grubu da yer alıyor.

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