Demokrasi Parkı bakıma alındı

İlçe sakinleri ve turistin gözdesi olan liman bölgesindeki parkta, çim biçme işlemleriyle birlikte mevsimlik çiçek dikimi ve toprak üstü gübreleme çalışmaları yapılıyor. LED ışıklandırma sistemine sahip parkın bitkilendirme çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor. Otomatik ve damlama sulama sistemiyle donatılmış, 7 bin metrekaresi yeşil alan olan 10 bin metrekarelik parkta, içinde engelli salıncağı bulunan iki adet çocuk oyun grubu da yer alıyor.