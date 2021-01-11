‘Demokrasinin olmazsa olmazı’

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Halkın doğru ve tarafsız haber alması için mücadele eden gazeteciler, demokrasilerin olmazsa olmazı. Doğru ve düzgün haber yapmak da gazetecilerin sorumluluğu. Basın meslek ilkelerinden ödün vermeden, demokrasimize güçlendiren ve bu uğurda canlarından olan Uğur Mumcu, Abdi İpekçi gibi gazetecilerimizi de minnetle anıyoruz” dedi.

‘Halkın sesi oldular’

Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün, başta Manisa’da görev yapan ulusal ve bölgesel yayın temsilcileri ile yerel basın mensupları olmak üzere, tüm gazetecilerin gününü kutladı. Başkan Ergün, “Çalışanların birçok sıkıntısı olmasına rağmen, gece-gündüz demeden halkımızı doğru bilgilendirmek ve haberdar etmek için çalıştıklarını iyi biliyorum. Günümüzde medyanın, demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesine ne kadar katkı sağladığı ve bu konuda vazgeçilmez niteliklere sahip olduğu kuşkusuz” diye konuştu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gazetecilerin halkın sesi olduğunu vurguladı, “Basın emekçileri, yeni iletişim teknolojileriyle de rekabet ederek, halkın beklentilerini, iyiyi kötüyü, yanlışı doğruyu, olması gerekeni gündeme taşıyor, gece gündüz demeden çalışıp vatandaşlarımızın haber alma hakkını, ihtiyacını karşılıyor. Önemli bir kamu hizmeti veriyor” şeklinde konuştu.

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Kamuoyunun doğru ve tarafsız bir şekilde aydınlatılmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Alhat, “Yaşadığımız pandemi sürecinde özellikle basın, büyük fedakarlıkla çalıştı. Her an doğru bilgiye ulaşabilmemiz için büyük çaba sarfetti. Bu nedenle ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise, şunları kaydetti: “Çağın hızla değişen ve gelişen dinamiklerini bizzat deneyimlediğimiz günümüzde, iletişimin toplumsal öneminin ve gerekliliğinin bir kez daha farkına varmaktayız.”