‘Demokrasinin yapı taşısınız’

Selvitopu, Karabağlar’da yaşayan 500 bin kişiye en iyi hizmeti vermek için muhtarlarla uyum içinde çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, muhtarların sorunlarını dinledi, “Kamu kurumlarıyla vatandaş arasında köprü görevi görüyorsunuz” şeklinde konuştu.

19 Ekim, Kuşadası’nda da düzenlenen bir törenle kutlandı. Muhtarlar Kaymakam Sadettin Yücel ve Başkan Ömer Günel’i ziyaret etti. Muhtarların yerel yönetimlerle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Günel, “1.5 yıldır hepsiyle uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi. Denizli’de ise, Muhtarlar Günü kapsamında Atatürk anıtına çelenk konuldu. Başkan Osman Zolan, muhtarların vatandaşların ilk ulaşacağı kişiler olduğunu belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı, “Sizler, kamu idarecileri olan bizlerin mahallelerdeki gözümüz kulağımızsınız” ifadesini kullandı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 11 mahalle muhtarıyla bir araya geldi, demokrasinin yapı taşlarından olduğunu kaydetti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da, muhtarlık kurumunun devletin en küçük yönetim birimi olduğunu söyledi, “Muhtarlarımızla, birlik ve beraberliğimiz her zaman devam edecek” şeklinde konuştu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, mesajında, “Başımız sıkıştığında en önce koşturacağımız kişidir muhtar. Muhtarlık çok kadim bir iş ve tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanıyor” açıklamasına yer verdi.