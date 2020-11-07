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    07.11.2020 - 07:00 | | AHMET ACAR DHA

    Demre’den TIR dolusu malzeme

    Demre Belediyesi, İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

    Demre’den TIR dolusu malzeme

    Demre Belediyesi, İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. 1.5 günde toplanan gıda ve temel ihtiyaçların bulunduğu paketler deprem bölgesine gönderildi. Demre Belediyesi’nden 4 kişilik ekip de, TIR’la birlikte İzmir’e gitti. Başkan Okan Kocakaya, “Demrelinin ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdiler. Gönderdiğimiz yardımlar, AFAD merkezinden aldığımız ihtiyaç listesine göre düzenlendi” dedi.

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