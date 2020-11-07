07.11.2020 - 07:00 | | AHMET ACAR DHA
Demre’den TIR dolusu malzeme
Demre Belediyesi, İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
Demre Belediyesi, İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. 1.5 günde toplanan gıda ve temel ihtiyaçların bulunduğu paketler deprem bölgesine gönderildi. Demre Belediyesi’nden 4 kişilik ekip de, TIR’la birlikte İzmir’e gitti. Başkan Okan Kocakaya, “Demrelinin ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdiler. Gönderdiğimiz yardımlar, AFAD merkezinden aldığımız ihtiyaç listesine göre düzenlendi” dedi.