Demre’den TIR dolusu malzeme

Demre Belediyesi, İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. 1.5 günde toplanan gıda ve temel ihtiyaçların bulunduğu paketler deprem bölgesine gönderildi. Demre Belediyesi’nden 4 kişilik ekip de, TIR’la birlikte İzmir’e gitti. Başkan Okan Kocakaya, “Demrelinin ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdiler. Gönderdiğimiz yardımlar, AFAD merkezinden aldığımız ihtiyaç listesine göre düzenlendi” dedi.