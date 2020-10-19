Deneme Sahnesi’nden üç oyun

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deneme Sahnesi Kuvâyi Milliye Destanı, Gangster ve Don Kişot’un Rüyası’nı ilçelerde sahnelemeye devam ediyor. 60’lı yılların gazete sayfalarını ‘Türkiye’nin ilk gangsteri’ başlıklarıyla dolduran Necdet Elmas’ın hikayesini anlatan Gangster, 17-27 Ekim günleri arasında Foça Reha Midilli Kültür Merkezi, Çiğli Fakir Baykurt Salonu, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi, Bergama Kültür Merkezi ve Seferihisar Kültür Merkezi’nde 16.00 ve 20.00’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Ali Berktay’ın sahneye uyarladığı, Ayşe Emel Mesçi’nin yönettiği Nazım Hikmet Ran’ın Kuvâyi Milliye Destanı da, 17-30 Ekim arasında Güzelbahçe Belediyesi Tuncel Kurtiz Salonu, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Foça Reha Midilli Kültür Merkezi, Gaziemir Atatürk Kültür, Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi, Bergama Kültür Merkezi, Ödemiş Kültür Merkezi, Çiğli Fakir Baykurt Salonu ve Seferihisar Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de gösterilecek.

Don Kişot’un Rüyası ise 17-30 Ekim’de Tire Belediyesi Kültür Salonu, Ödemiş Kültür Merkezi, Çiğli Fakir Baykurt Salonu, Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi, Seferihisar Kültür Merkezi, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Foça Reha Midilli Kültür Merkezi ve Bergama Kültür Merkezi’nde oynanacak.

Gezici Sokak etkinlikleri kapsamında 25 Ekim’de 16.00’da Aliağa’da, 26 Ekim 16.00’da Kiraz’da, 28 Ekim’de Kınık’ta çocuklarla buluşacak.