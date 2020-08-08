Denetim haftası

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği ek genelge kapsamında Koronavirüs denetimleri artırıldı. İzmir’de Vali Yavuz Selim Köşger’in öncülüğündeki denetimlerin Konak ayağında, Kaymakamı Mehmet Eriş, Belediye Başkanı Abdül Batur ve İlçe Emniyet Müdürü Vekili Vedat Yaylalı, ilgili personelle birlikte Kemeraltı ve Konak Pier’i dolaştı. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen konularında işletme sahipleri ve vatandaştan hassasiyet göstermeleri istendi.

Ekipler her ilçede

Karşıyaka’da ise, Kaymakam Ali Rıza Çalışır başkanlığında kurulan denetim ekibince; kafe, restoran, gıda üretim yerleri, kuaför, market ve toplu taşım araçları denetlendi, uyarılar yapıldı. Çalışır, Karşıyakalıların birçoğunun kurallara hassasiyetle uyduğunu belirtti.

Bornova’da da Kaymakam Fatih Genel ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ünal, ilçe genelinde denetim yaptı. Kuaförlerden kahvehanelere, pastanelerden lokantalara, banka şubelerinden mağazalara pek çok işyerinde incelemelerde bulunan Genel, “Salgının en yoğun şekilde yaşandığı günlerdeki sıkıntılarla karşılaşmamak için kurallara tam anlamı ile uymamız gerekiyor” dedi. Bornova Belediyesi zabıta ekipleri de, maske takmayan vatandaşı, tutanak tutup Kaymakamlı’ğa bildirdi.

Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, zabıta, ilçe emniyet, tarım ve orman müdürlüklerinden ekiplerle birlikte Ordu Caddesi’ndeki işyerlerini tek tek dolaştı; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi. Sohbet ettiği enaf ve vatandaşı uyaran Selvitopu, “Unutmayalım ki salgın tüm hızıyla devam ediyor. Önlemlerimizi tüm hassasiyetimizle sürdürelim” dedi.

Taziye yasağı

Öte yandan İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirler kararları aldı, toplu taziyeler yasaklandı.

Kalabalık saatlerde sefer sayısı artmalı

İzmir’de, toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğa dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, “Yaşanan yoğunluğun sosyal medyada ve haberlerde gördükçe her günümüz endişe içinde geçiyor. Belediye, asıl sorumluluk alanı olan şehiriçi toplu ulaşımda gerekli önlemleri almalıdır. Ulaşım araçlarının sefer sayılarını kalabalığa engel olacak şekilde artırmak zor olmamalı” diye konuştu.

Daha sağlıklı bir şehiriçi toplu ulaşım için sorumluluğun belediyede olduğunu söyleyen Hızal, “İzmirli hemşehrilerimizin sağlığını hiçe sayan bu pervasızlığın bir an önce sonlandırılması ve sağlıklı bir şehiriçi ulaşımın tesis edilmesi için gerekenin yapılması konusunda ısrarcıyız!” dedi.