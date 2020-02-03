Denetime takıldı

Kamu zararı tespit eden Sayıştay, İzmir Büyükşehir’in önceki dönem Başkanı Kocaoğlu ile meclis üyelerinden 950 bin lira tahsil edecek.

İzmir Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde belediye meclisi, Altınordu Futbol Kulübü’ne 850 bin, Göztepe Spor Kulübüne ise 100 bin lira nakdi yardımda bulundu. Sayıştay denetçisi, büyükşehir belediyelerinin sadece amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılabileceğini, iki kulübün profesyonel futbol takımları olduğuna dikkat çekti. Bu yüzden 2016 yılında yapılan 950 bin liralık nakdi yardımı kamu zararı olarak değerlendirip soruşturma başlattı. Yapılan harcamadan ilk olarak Kocaoğlu ile iki bürokratı sorumlu tutan Sayıştay, daha sonra kararın mecliste alındığını gerekçe gösterdi, 162 meclis üyesini de soruşturmaya dahil etti.

Soyer de var

Sayıştay 6. Dairesi 950 bin lirayı, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP ve AK Partili meclis üyelerinden tahsil edilmesi yönünde karar aldı. Bir üye sadece Kocaoğlu ve harcama yetkililerinin sorumlu tutulması gerektiğini savundu. Dönemin meclis üyeleri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de yer aldığı öğrenildi.

Savunma yaptılar

Kocaoğlu, dönemin Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hilmiye Çarıkçı ve gerçekleştirme görevlisi Ganime Nalbantoğlu savunmalarında, “Söz konusu nakdi yardımların profesyonel spor kulüplerine değil, spor kulüplerinin amatör branşlarına yapıldığı için harcamaların mevzuata uygun açıklanan gerekçelerle kamu zararı iddiası kaldırılması gerekir” dedi. Meclis üyeleri de ortak savunmalarında, kararlarının 5393 sayılı kanunun 14’üncü maddesinin b fıkrasında belirtilen amatör spor kulüplerine yardım kapsamında olduğu, bu nedenle olumlu oy kullandıklarını, esasen meclis kararlarında belirtilen projelerin onaylama sürecinde meclis üyelerinin sorumluluğunun bulunmadığı açıklaması yaptı.

BİR KİŞİ ŞERH KOYDU

Soruşturmayla ilgili savcı Mustafa Yalçın da, kamu zararı oluştuğu yönünde görüş belirtti. Yapılan değerlendirmede denetçi, sadece harcama yetkililerinin 950 bin lirayı ödettirilmesini teklif etti ancak heyet, kararın mecliste alınmasını gerekçe gösterdi, tüm meclis üyelerinin sorumlu tuttu. Oyçokluğu ile alınan kararda bir üye şerh koydu, “Belediye meclis kararları ile futbol kulüplerine nakdi yardım yapılmasına karar verilmiş ve kesinleşmiştir. Yapılan ödemeden belediye başkanı sorumlu, meclis üyeleri değil. Bu gerekçelerle 959 bin liranın Kocaoğlu, Hilmiye Çarıkçı ve Ganime Nalbantoğlu’na müştereken ödettirilmesine karar verilmesi düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum” dedi.