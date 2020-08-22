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    22.08.2020 - 00:03 |

    Denetimi Tugay yaptı

    Karşıyaka’da hem iş yerleri hem de vatandaş tarafından alınması gereken koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimler devam ediyor.

    Denetimi Tugay yaptı

    Daha önce Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ile ilçenin farklı noktalarında denetim yapan Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu kez de bürokratlarıyla birlikte Bostanlı Cemal Bülbül Sokak ve çevresinde kontroller gerçekleştirdi.

    Çalışma kapsamında restoranlar başta olmak üzere, bölge esnafı tek tek ziyaret edildi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları tek tek denetlendi, uyarılar yapıldı.

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